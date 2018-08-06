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Венгры завезли в Незалежную смертельную болезнь

Фото: GLOBAL LOOK PRESS/Nikolay Gyngazov
продолжение"Это Украина, детка": На границе Незалежной творится хаос
Чрезвычайно опасную бактерию "подбросили" вместе с продуктами

Беда, как говорится, не приходит одна. Не успела Незалежная оправиться от февральской эпидемии кори, как ее настигла другая, не менее опасная хворь. 

Это бактериальная инфекция листериоз, которая смахивает на пищевое отравление. На самом же деле, если запустить ее, она поражает нервную систему и мозг. А старикам со слабым иммунитетом она практически не оставляет шансов на жизнь. Также запущенная стадия болячки трагически может закончится для детей и беременных женщин.

На Украину листериоз, скорее всего, завезли из Венгрии вместе с замороженной кукурузой, от которой сейчас тревожно избавляются. Зафиксирован пока один случай заболевания, сообщает ТСН. Хотя в Европе инфекция унесла жизни 10 человек.

Данная кукуруза также могла стать причиной вспышки листериоза в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании. К слову, если бы пострадавшие знали, что бактерия боится кипятка, трагедий можно было бы избежать. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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