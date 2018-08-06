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"Это Украина, детка": На границе Незалежной творится хаос

Фото: GLOBAL LOOK press/WINFRIED ROTHERMEL
Огромное число людей попало в западню и страдает

На западном рубеже Украины из-за сбоя в электричестве с вечера воскресенья, 5 августа, случился автомобильный коллапс на разных КПП. Сразу в нескольких пропускных пунктах на кордоне с Польшей, Словакией и Венгрией на въездах и выездах в Незалежную образовались многокилометровые очереди.

По информации украинских СМИ, тысячи туристов на автобусах и легковых машинах застряли в Краковце, Шегинях, Малом Березном, Тисе, Чопе и Ужгороде. В результате многие украинцы опоздали на самолеты, которыми намеревались лететь на отдых из Польши.

"Никого не пускали на Украину. Ни автобусы, ни легковые. Украинцы ничего не объясняют. Поляки говорили, что у "украинцев полетели все компьютеры и границу закрыли", – написал в Facebook советник мэра Львова Остап Процик.

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"Это Украина, детка. Имеем то, что терпим и допускаем", – считаетРостислав Выхованок.

Директор львовского драмтеатра имени Заньковецкой Тарас Лысак отметил: "Прошли и мы с семьей это ад в Шегинях. Десять часов".

"Можно было попасть на Украину только через пеший переход Шегини, который потом тоже перестал работать. На выезде из Украины в час ночи в очереди стояли порядка 20 автобусов", – вспоминает Анатолий Игнатович.

"Европа где-то вот-вот, но не дают нам прикоснуться к ней уже несколько часов... Какие-то сбои в системе, простые машины вообще не пускают уже часов 10, наверное", – жаловался в своем аккаунте Ярослав Твардовский, застрявший в Краковце.

"Народ начал возмущаться – это же государственная граница. Похоже на диверсию. Как это – пропал свет? Сплошной бардак творится. Неужели не за что купить запасной генератор? Могли бы таможенники скинутся из своих взяток по 1 тыс. гривен", – приводит портал "Страна.ua" слова львовского предпринимателя Богдана Сахно, который десять часов простоял границе.

Некоторые предположили, почему периодически пропадает электричество на КПП.

"Свет там вырубают опционно, когда тянут огромную партию контрабанды", – считает Андрей Жолоб.

Другие пользователи с юмором подошли к ЧП, найдя "виновных" в обрушении электроснабжения на западных рубежах родины.

"Наверное, Саакашвили крадется через кордон", – иронизирует журналист Иван Яковина, вспоминая, как 10 сентября 2017 года бывший глава Одессы прорвался с группой украинских поклонников через КПП "Шегини" на территорию Незалежной.

В свою очередь погранслужба сообщила, что был простой технический сбой.

"В течение трех часов перезагружали центральный таможенный сервер, из-за чего и скопились автомобилей. К тому же, вышел из строя трансформатор на Шегинях. Мы подключили резервное питание, приезжал мэр, вопросы решают специалисты в этом направлении. Транспорт оформляется, но с замедлением. Граница не стоит никогда!", – бодро отчитался сотрудник пресс-службы Западного регионального управления Роман Стахив.

Ну, а на этом фоне активно заработали пограничники-коррупционеры, пропускавшие вне очереди ушлых украинцев за 50 евро. Це Європа, что уж.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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