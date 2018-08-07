Депутат Верховной рады нарисовал страшную картину

Украину ждут тяжелые времена, если запереть железнодорожное сообщение с Россией, заявил парламентарий от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Такая мера ударит, в первую очередь, по гражданам Незалежной, которые работают на территории РФ, отметил он к в эфире телеканала "112 Украина". "И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться – почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать?" – спросил депутат.

Мало того, окончательно рухнет экономика Украины, "которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам (политикам)", – добавил Мосийчук. По его словам, огромный ущерб будет нанесен народному хозяйству в стране.

В свою очередь, глава украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко уверена, что экономике Украины не дают утонуть именно рядовые граждане, которые работают за границей и перечисляют деньги родным в страну. В течение этого года они уже перевели в бюджет Незалежной €5 млрд, сообщила политик в Facebook.

"По свежей статистике, украинские заробитчане в течение года перечислили в страну 5 млрд евро (!!!) ... И это как раз та сила, которая и держит национальную экономику на плаву. Это – простые люди, которые пытаются выжить, вопреки "реформам" и реально заботятся о своих семьях и свою страну. Без "разрывов" в платежах и без другой абракадабры в объяснениях", – написала Тимошенко.

Ранее о возможных негативных последствиях из-за прекращения железнодорожного сообщения с Россией предупредил бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава. Это может сыграть на руку сторонникам "Северного потока – 2", против Незалежной, и способно привести к потерям экономики на миллиарды гривен в год, подчеркнул он в интервью телеканалу NewsOn.

А, по мнению замминистра "по делам временно оккупированных территорий" Украины Георгия Туки, неофициальные перевозчики обойдут запрет на железнодорожное сообщение Украины с Россией. Ему бы тоже хотелось, чтобы у граждан Украины не было "ни малейшего желания ехать в страну-агрессора". Но, если людей этого захотят, то добьются своего.

Накануне стало известно, что между Украиной и Россией может быть прервано железнодорожное сообщене. Об этом рассказал министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян. По его словам, такую меру обдумывают власти страны. Позже стало известно, что правительство Украины может обсудить инициативу в ближайшее время.