"Опять Мальдивы?": Вскрылась причина пропажи Порошенко

Исчезновение украинского президента на неделю объяснили в его окружении

Глава Украины Петр Порошенко отсутствовал с 29 июля по 5 августа на рабочем месте не из-за отдыха в хорошей компании, он еще и успел покататься по Евросоюзу, о чем большинство украинцев только мечтают



Как рассказали в администрации президента, Порошенко проводил на территории ЕС некие встречи, но с кем, не уточняется. При этом представители главы государства подчеркнули, что поездка носила частный характер.

По теме Президент Украины, бизнесмен Петр Алексеевич Порошенко

"Ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", – заверили "Украинскую правду" в администрации.

Ранее украинские СМИ писали о том, что Петр Порошенко неожиданно пропал вскоре после участия в Крестном ходе Киевского патриархата.

Интернет-пользователи живо отреагировали на новость о "европейском турне" Порошенко.

"Какая может быть "частная поездка" у высшего государственного служащего? Он взял отпуск или что (даже "приватность" довольно условная)? Абсурд" – написал Bohdi Cave.

"Что опять на Мальдивы, или подвернулась халявная поездка в Хорватию в качестве детей военных?", – съязвил Игорь Сидоров, намекая на другой скандал, когда вместо детей-сирот на курорт отправили детей чиновников.

"Красавчик! Ляшко с вилами, ждет его приезда! Правда, Олег Валерьевич!? Нужно наказать!", – написал Василь Салій.

"Почему через месяц по этому поводу не раздуплились? Яки таки приватни справи? Ты на работе, куда тебя нанял украинский народ? Так будь добр отчитываться, куда линяешь. ТЕм более отвечать на запросы", – возмутилась Марина Маринина.