Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сторонники Порошенко испугались отмены поездов в РФ

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Vasyl Shevchenko
Пока глава Незалежной развлекается, члены его партии пытаются защищать простых граждан

Члены украинского правительства бредят. Так считает замруководителя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Иначе он не может объяснить инициативу министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об отмене пассажирских поездом между Украиной и Россией.

"Идею отменить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией считаю бредом. Это из разряда "назло бабушке отморожу уши", – написал Гончаренко в Facebook. Он указал, что поездом Москва-Одесса пользуются не российские власти, а обычные люди, украинцы, которые просто проклянут правительство страны за такие "гениальные идеи".

По теме

"Это просто очень усложнит жизнь сотен тысяч украинцев, у которых по ту сторону границы родные и близкие", - убежден Гончаренко.

Впрочем, в кабмине Незалежной прекрасно это понимают. На днях глава МИД Павел Климкин сообщил, что на территории РФ проживают и работают 3 млн украинцев. Свой заработок они отправляют семьям на родину, помогая в конечном итоге украинскому бюджету. Более того, только поезд "Киев - Москва" принес "Укрзализныци" в 2017 г. почти 6 млн долларов прибыли, пишет РИА "Новости". Кто залатает эту дыру, если маршрут закроют? А по словам Омеляна, это решение может быть принято еще до конца текущего года.

Ранее инициативу Омеляна раскритиковала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее данным, "заробитчане" только в прошлом году сделали банковских переводов на 5 млрд евро, что помогло удержать украинскую экономику на плаву.

Сам глава государства Петр Порошенко никак пока не прокомментировал деятельность своего правительства – по данным местных СМИ, он в отпуске, большую часть которого провел за границей.

Киев запретил авиасообщение между РФ и Украиной в 2015 году. Количество пассажирских поездов также заметно сокращено. Это привело к тому, что между странами стало курсировать больше автобусов дальнего следования.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Газа не будет: украинцев предупредили о перспективах на зиму

Жителям Незалежной рекомендовали заклеивать окна и устанавливать печки

Путин в Крыму вызвал галлюцинации у украинцев

Им померещились сразу два российских лидера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей