Сторонники Порошенко испугались отмены поездов в РФ

Пока глава Незалежной развлекается, члены его партии пытаются защищать простых граждан

Члены украинского правительства бредят. Так считает замруководителя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Иначе он не может объяснить инициативу министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об отмене пассажирских поездом между Украиной и Россией.

"Идею отменить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией считаю бредом. Это из разряда "назло бабушке отморожу уши", – написал Гончаренко в Facebook. Он указал, что поездом Москва-Одесса пользуются не российские власти, а обычные люди, украинцы, которые просто проклянут правительство страны за такие "гениальные идеи".

"Это просто очень усложнит жизнь сотен тысяч украинцев, у которых по ту сторону границы родные и близкие", - убежден Гончаренко.

Впрочем, в кабмине Незалежной прекрасно это понимают. На днях глава МИД Павел Климкин сообщил, что на территории РФ проживают и работают 3 млн украинцев. Свой заработок они отправляют семьям на родину, помогая в конечном итоге украинскому бюджету. Более того, только поезд "Киев - Москва" принес "Укрзализныци" в 2017 г. почти 6 млн долларов прибыли, пишет РИА "Новости". Кто залатает эту дыру, если маршрут закроют? А по словам Омеляна, это решение может быть принято еще до конца текущего года.

Ранее инициативу Омеляна раскритиковала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее данным, "заробитчане" только в прошлом году сделали банковских переводов на 5 млрд евро, что помогло удержать украинскую экономику на плаву.

Сам глава государства Петр Порошенко никак пока не прокомментировал деятельность своего правительства – по данным местных СМИ, он в отпуске, большую часть которого провел за границей.

Киев запретил авиасообщение между РФ и Украиной в 2015 году. Количество пассажирских поездов также заметно сокращено. Это привело к тому, что между странами стало курсировать больше автобусов дальнего следования.