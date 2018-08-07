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Украина поделится территорией с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press/Server Amzayev
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Киеву предрекли потерю "Большого Крыма"

Незалежная лишится Азовского моря, Одессы и Мариуполя. Последний отойдет первым, полагает полковник в отставке Глен Грант.

Значение города постепенно ослабевает после пленения "Норда". Российские пограничники не дают спуска судам, сделав их заход в порт Мариуполя экономически нецелесообразным.

По мнению британского военного эксперта, противостоять действиям РФ бизнес не станет, что приведет к поиску обходных путей и падению трафика. В итоге море достанется России.   

"А значит, и пространство между Азовским морем и Крымом", – предрек эксперт в эфире программы "Студия Запад" на канале Еспресо.TV.

В том, что Киев потеряет "Большой Крым", полковник не сомневается. По его словам, следом за гаванью Москва будет стремиться завладеть территорией от полуострова до Румынии, приближаясь к натовским границам. При этом РФ будет пытаться взять под контроль Одессу.

Дать отпор Украине не хватит духу и военной мощи. Конечно, она может обратиться за помощью к США. Однако Киев бездействует. Впрочем, Грант уверен, что диалог Трампа с Путиным сделал свое дело. Теперь Порошенко вряд ли может надеяться на военные корабли с американского континента.

Доводы британского эксперта находят убедительными российские политологи, поскольку ожидаемое создание баз НАТО в Крыму стало одной из причин его возвращения на историческую родину. Теперь появление базы намечается в Одессе, для чего туда прибыла комиссия альянса.

Вышеперечисленные аргументы грозят Украине потерей "Большого Крыма". Впрочем, как считает капитан 1 ранга в отставке Сергей Ищенко, в ближайшее время она не даст жизни России в азовской акватории.

"Ранее российских кораблей в Азовском море на постоянной основе не было. Они появлялись эпизодически, когда этого требовала обстановка. Однако сейчас, очевидно, они останутся там навсегда. Речь идет о Новороссийской и Балаклавской бригадах сторожевиков", – заявил Ищенко "Свободной прессе".

Оксана ПОДТУРКИНА
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