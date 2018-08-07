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Российская Федерация должна сполна заплатить за тот "вред", который она якобы причинила Грузии, Молдавии и Украине. С такой грозной речью выступил временный поверенный Незалежной при ООН Юрий Витренко во время мероприятий, посвященных 10-й годовщине вооруженного конфликта между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом.
"Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов все мы знаем, что Россия понимает только язык силы", – цитирует "Укринформ" пана Витренко во вторник, 7 августа.
Украинец призвал Организацию объединенных наций "быть более активными" в решении конфликтов в Грузии, Украине, Молдавии и других местах, которые, по его мнению, инициированы Москвой.
"Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию", – считает Витренко.
По его мнению, международному сообществу необходимо продолжать "последовательную и консолидированную политику" в отношении России.
"Первым шагом должна стать деоккупация грузинских и украинских территорий, отмена признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнение всех других обязательств по действующим соглашениям", – подчеркнул представитель Незалежной.
Витренко назвал РФ "государством-оккупантом" и заявил, что Москва имеет обязательства по международному праву перед населением Крыма, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии.
"Она несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных действий и заплатит сполна за тот вред, который причинила", – резюмировал он.
Напомним, агрессия Тбилиси по отношению к Цхинвалу, который официально был признан стороной конфликта, началась в ночь с 7 на 8 августа 2008 г., в том числе были атакованы и российские миротворцы.
Ранее сегодня МИД РФ выпустил заявление, в котором напомнил о том, что бессмысленно и контрпродуктивно силовыми методами пытаться разрешать международные споры и противоречия.
"Усилия России на Южном Кавказе все эти годы направлены на
восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между
Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Первым
шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашений о
взаимном неприменении силы. Рассчитываем, что здравый смысл все же
возобладает", – надеются в ведомстве.
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