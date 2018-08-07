Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев предложил изолировать всех российских политиков и олигархов

Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
продолжениеУкраинцев полностью изолируют от россиян
Представитель Незалежной в стенах Организации объединенных наций раскрыл секрет, какой язык понимают в России

Российская Федерация должна сполна заплатить за тот "вред", который она якобы причинила Грузии, Молдавии и Украине. С такой грозной речью выступил временный поверенный Незалежной при ООН Юрий Витренко во время мероприятий, посвященных 10-й годовщине вооруженного конфликта между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом.

"Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов все мы знаем, что Россия понимает только язык силы", – цитирует "Укринформ" пана Витренко во вторник, 7 августа.

По теме

Украинец призвал Организацию объединенных наций "быть более активными" в решении конфликтов в Грузии, Украине, Молдавии и других местах, которые, по его мнению, инициированы Москвой.

"Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию", – считает Витренко.

По его мнению, международному сообществу необходимо продолжать "последовательную и консолидированную политику" в отношении России.

"Первым шагом должна стать деоккупация грузинских и украинских территорий, отмена признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнение всех других обязательств по действующим соглашениям", – подчеркнул представитель Незалежной.

Витренко назвал РФ "государством-оккупантом" и заявил, что Москва имеет обязательства по международному праву перед населением Крыма, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии.

"Она несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных действий и заплатит сполна за тот вред, который причинила", – резюмировал он.

Напомним, агрессия Тбилиси по отношению к Цхинвалу, который официально был признан стороной конфликта, началась в ночь с 7 на 8 августа 2008 г., в том числе были атакованы и российские миротворцы.

Ранее сегодня МИД РФ выпустил заявление, в котором напомнил о том, что бессмысленно и контрпродуктивно силовыми методами пытаться разрешать международные споры и противоречия.

"Усилия России на Южном Кавказе все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Первым шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы. Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает", – надеются в ведомстве.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Санкции США оставят россиян без банков

Поступивший в Конгресс пакет мер против РФ грозит серьезными последствиями

Вашингтон призвали прекратить душить Москву

"Сдерживающему эффекту" ограничений предрекли крах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей