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Германия строит "Северный поток -2" вопреки угрозам

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
Работы по укладке первых труб газопровода начались в ФРГ еще в конце июля

Разборки вокруг строительства крупнейшего газопровода "Северный поток-2" не смогли помешать его строительству. Так, в Германии уже начали прокладывать первые нитки объекта, рассказал финансовый директор Uniper, котрый является одним из партнеров российского "Газпрома" по "СП-2", Кристофер Дельбрюк. 

 "Укладка первых труб в Германии… началась в конце июля ", – цитирует его РИА "Новости". 

Представители оператора проекта "Северный поток" пояснили, что сейчас на борту судна Castoro 10  рабочие сваривают трубы в единую плеть и после протаскивают их на берег с помощью лебедки. Подготовительные работы к началу строительства параллельно ведутся в Швеции и Дании. 

В последний год вокруг строительства крупнейшего газопровода ведутся ожесточенные споры. Некоторые страны пытаются помешать осуществлению проекта. Так, основными противниками выступают Украина и США. Первая боится, что лишится постоянного дохода от транзита газа, а американцы опасаются, что не смогут стать главным поставщиком СПГ в Европу. 

Марина МОНРО
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