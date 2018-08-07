Германия строит "Северный поток -2" вопреки угрозам

Работы по укладке первых труб газопровода начались в ФРГ еще в конце июля

Разборки вокруг строительства крупнейшего газопровода "Северный поток-2" не смогли помешать его строительству. Так, в Германии уже начали прокладывать первые нитки объекта, рассказал финансовый директор Uniper, котрый является одним из партнеров российского "Газпрома" по "СП-2", Кристофер Дельбрюк.

"Укладка первых труб в Германии… началась в конце июля ", – цитирует его РИА "Новости".

Представители оператора проекта "Северный поток" пояснили, что сейчас на борту судна Castoro 10 рабочие сваривают трубы в единую плеть и после протаскивают их на берег с помощью лебедки. Подготовительные работы к началу строительства параллельно ведутся в Швеции и Дании.

В последний год вокруг строительства крупнейшего газопровода ведутся ожесточенные споры. Некоторые страны пытаются помешать осуществлению проекта. Так, основными противниками выступают Украина и США. Первая боится, что лишится постоянного дохода от транзита газа, а американцы опасаются, что не смогут стать главным поставщиком СПГ в Европу.