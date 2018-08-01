Украинские власти получат дырку от бублика, а не поддержку европейцев в вопросе строительства российского газопровода

В случае применения Вашингтоном санкций в отношении европейских компаний, участвующих в проекте "Северный поток – 2", США могут столкнуться с реальным недовольством Европы, чего, на самом деле, американская администрация не хочет. Об этом сказал эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Так он прокомментировал заявление коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что санкции Соединенных Штатов или затянувшееся молчание властей Дании по поводу разрешения на реализацию "СП-2" якобы позволят остановить строительство этого проекта.

Эксперт признал, что Копенгаген действительно задерживает прокладку труб в своих территориальных водах, не давая на то разрешения.

"Вопрос в том, сколько они смогут тянуть, потому что срывают проект, в котором участвует целый ряд стран. Есть финский бизнес, который задействован в строительстве… Но если Дания не даст разрешение, то проект будет строиться в обход в исключительной экономической зоне. Что касается американских санкций, они могут создать проблему, но вопрос в том, какого уровня жесткости они будут", – сказал RT Митрахович.

По его мнению, Вашингтон может ввести ограничения в адрес тех европейских компаний, которые на строительстве "Северного потока – 2" оказывают строительные услуги или аккредитуют его.

"Но если США начнут применять санкции на практике, то столкнутся с недовольством Европы, это перебор для Америки", – отметил эксперт.

Что же касается позиции Берлина, которая по убеждению Витренко, "эволюционирует" по отношению к проекту, то, как считает Митрахович, эволюция Германии заключается лишь в решении строить терминалы для приема сжиженного газа. И это можно назвать уступкой со стороны ФРГ президенту США Дональду Трампу, который в последнее время чуть ли не каждый день агитирует за американский сжиженный газ.



"Даже если он будет построен, то его ждет та же судьба, что и все остальные СПГ-терминалы в Европе, которые в среднем в лучшем случае загружены меньше чем на треть, потому что сжиженный газ является неконкурентноспособным по ценовой характеристике. Других аспектов эволюции Германии я не вижу", – резюмировал аналитик.