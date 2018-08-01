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Проект "Северный поток – 2" останется нереализованным. По крайней мере, на это надеется коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Причем, по его мнению, это не ложные ожидания: остановить газопровод, строительство которого в июле уже стартовало в России и Германии, могут несколько факторов.
Во-первых, Дания еще не дала разрешение на прокладку трубы в своих водах. Пусть это не уничтожит проект, но уж точно затянет его реализацию. А в данной ситуации время играет на руку противникам "Северного потока – 2", считает Витренко. Поскольку, и это во-вторых, на проект негативно влияют американские санкции – и чем дальше, тем ощутимее воздействие.
В-третьих, сдает позиции Берлин. "Немецкие политики приходят к пониманию, что этот проект представляет реальную опасность как для Германии, так и для всей Европы", – заявил Витренко Deutsche Welle.
Кроме того, Киев надеется на слово Ангелы Меркель. Она утверждала, что ФРГ поддержит проект, только если будет сохранен транзит российского газа в Европу через Украину. Нет транзита – нет "Северного потока – 2", подчеркивает Витренко.
По словам представителя "Нафтогаза", "Газпром" занял неконструктивную позицию на переговорах по транзиту и поставкам газа на Украину. Тогда как Киев идет даже на уступки: он согласен сократить в будущем транзит на 20% от объема, прописанного в предыдущем контракте.
Витренко сообщил также, что в настоящее время по запросу Украины арестованы активы "Газпрома" в Нидерландах, Швейцарии и Англии. Активы в Швеции не арестованы, поскольку Киев не нашел в этой юрисдикции никакого имущества российской компании, которое могло бы представлять для него интерес, сообщил Витренко.
Ранее "Газпром" уличил "Нафтогаз" во лжи относительно ареста активов.
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