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США пригрозили Европе санкциями за "Северный поток-2"

Соединенные Штаты давят на европейских партнеров России

Компании, работающие над "Северным потоком – 2", рискуют попасть под ограничительные меры со стороны Вашингтона. Об этом в ходе телефонного брифинга объявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.

"Фирмы, задействованные в секторе (проекта) российского энергетического трубопровода, вовлекаются в экономическую активность, которая несет серьезный риск санкций – это касается и "Северного потока – 2" и, конечно, "Турецкого потока", – приводит слова Феннона РИА "Новости".

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Ранее Вашингтон уже высказывался против газопровода из России в Европу через Балтийское море, угрожая санкциями компаниям, работающим с российскими экспортными трубопроводами. После саммита с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять в Европу сжиженный природный газ, конкурируя с новым газопроводом. 

Феннон, ранее побывавший с визитами в Греции, Польше и на Украину, подчеркивает, что США с помощью дипломатических средств будут продвигать "идею энергетической безопасности посредством диверсификации маршрутов, источников и поставок энергии". 

Газопровод "Северный поток – 2" будет состоять из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он пройдет от побережья РФ до ФРГ через Балтийское море. 

Валентина МАЙОРОВА
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