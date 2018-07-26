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"Северному потоку - 2" угрожают ржавые элементы ГТС Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
Российской трубе уже никто не помешает, кроме одного беспокойного государства

Строительству международного газопровода "Северный поток – 2" может воспрепятствовать лишь огромный украинский тризуб, спаянный из ржавых труб ГТС Незалежной. Об этом заявил российский политолог и публицист Армен Гаспарян в интервью порталу "Украина.ру".

Так он прокомментировал вероятный способ, с помощью которого Киев в состоянии попытаться остановить прокладку мимо украинской территории столь важной для Европы газовой нитки из РФ.

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"Если не считать потенциальной возможности Украины сложить из этих ржавых труб самый большой в мире тризуб, который было бы видно из космоса, то иного пути помешать нет. Весь мир бы просто вздрогнул от гомерического хохота", – считает Гаспарян.

Он напомнил, что последний капремонт советской трубы осуществлялся еще в 1989 году. "Газпром" в последние годы не раз предлагал украинской стороне продать ГТС, чтобы впоследствии ее модернизировать, однако Киев всячески сопротивляется.

Также  политолог отметил, что уже три европейских государства поддержали проект строительства газопровода в обход Украины, и ключевая из этих стран – Германия. Даже ее одной хватило бы, чтобы "СП-2" был дан зеленый свет.

Сейчас Украина оказалась в безвыходном положении. По мнению Гаспаряна, даже если ГТС Незалежной отремонтируют, США и Евросоюз не станут вкладывать свои деньги в охрану трубы, поскольку Киев "наплодил" огромное количество нацбатальонов, в открытую угрожавших взорвать газопровод назло Москве.

"(Президент Украины Петр) Порошенко родил кучу добробатов, которые бегают по маршруту прокладки этих труб. Лидеры добробатов неоднократно заявляли, что если что-то пойдет не так, то они все взорвут", – резюмировал эксперт.

Буквально накануне стало известно, что в городе Любмине, в Грайфсвальдском заливе ФРГ, стартовал первый этап важных работ – на судне-трубоукладчике Castoro 10 начали приваривать друг к другу сегменты труб, которые затем будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции "СП-2".

Непосредственно укладывать трубы планируют в августе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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