Украина лишилась шансов на антироссийский альянс

Закулисные игры Киева обречены на провал

До тех пор, пока Украина находится под внешним управлением, она не сможет стать инициатором каких-либо идей или даже полноценным участником уже имеющихся движений. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя призыв представителя Петра Порошенко в Верховной раде Ирины Луценко создавать антироссийские альянсы с другими странами.

"Украина является полем для геополитических интересов стран Запада, – отметил политолог в интервью RT. – Именно поэтому нельзя говорить о каком-либо альянсе украинского государства с другими державами. Пока Украина находится под внешним управлением, будет выполнять те приказы, которые поступают из Белого дома или Брюсселя… Как можно назвать партнером того, кто тебе подчиняется? Скорее, это слуга или очень зависимый работник", – указал Мезюхо.

Напомним, нардеп Луценко настаивает, что Киев должен более умело пользоваться международной ситуацией, чтобы устраивать неприятности России. "Необходимо создавать альянсы с другими странами на конкретной почве. Пусть ситуативные и временные, но они ослабляют агрессора. Например, США готовы ввести санкции против России за "Северный поток – 2". Нам это на руку, вот вам альянс Украина – США. Турции не нужно ядерное оружие в Крыму, а, по данным разведки, Путин его туда уже завез. Вот еще альянс. Мы стали не объектом, а субъектом геополитики. Как равноправные партнеры, мы играем на международном поле", – заявила она изданию "Сегодня".

Ранее Госдеп США выпустил декларацию, в которой подтвердил непризнание Крыма частью России. Документ вызвал бурное одобрение на Украине. "После этой декларации США должны укрепить усилия и давить на Россию", – написал в Twitter глава МИД Павел Климкин. "О балтийском сценарии, который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!" – поделился мечтой дипломат.