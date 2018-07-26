Незалежная угодила в морскую ловушку

Украина вновь пожаловалась на "произвол" россиян в Азовском море

Россия заперла Украину в акватории Азовского моря. У нее есть такое оружие, которое позволяет простреливать всю территорию Незалежной, не приближаясь к ее границам. На это пожаловался бывший министр обороны Украины генерал в отставке Александр Кузьмук.



"У нас сложная острая ситуация в акватории Азовского моря. Представьте себе, пришла группировка кораблей, которые могут, не подходя к нашему побережью, простреливать всю территорию Украины. Это угроза. Сегодня в Крыму собраны большие подразделения морской пехоты. Это угроза тылу наших объединенных сил и нельзя на это не реагировать", – сказал экс-министр в эфире телеканала "112 Украина".

На сегодняшний день армии Незалежной совершенно нечего противопоставить в Азовском море. Россия превратила его во "внутреннее море без возможности выхода из него". Поэтому украинцы стремятся к тому, чтобы их пограничные корабли попали в акваторию любым путем, в том числе и сухопутным.

"Оно (море) у нас ничем не обеспечено. Есть много вариантов, как доставить наши корабли, они небольшие. У нас в основном катерный флот в Азовском море, но этим нужно заниматься. Есть водные артерии – есть реки, часть суши, это все возможно", – отметил генерал.

Накануне стало известно о том, что украинские активисты нашли способ защиты водоема от "восточного агрессора". Общественники, представители профсоюзов портов Бердянска и Мариуполя, а также местные чиновники создали организацию под названием "Комитет обороны Азовского моря".

Главной задачей комитета является противодействие досмотру украинских кораблей российскими пограничниками в Керченском проливе. Новоявленный орган уже отправил обращение в ОБСЕ, чтобы расширить мандат на Азовское море, написала в социальной сети Facebook одна из инициаторов создания комитета Маша Украинская.

Ранее украинские пограничники незаконно захватили в Азовском море российское рыболовецкое судно "Норд". После этого наша страна усилила меры безопасности. Российские пограничники начали досматривать украинские корабли в Азовском море и Керченском проливе, что вызвало возмущение в Киеве. Москва на это отвечает, что соглашение о досмотре судов украинскими и российскими пограничниками было заключено властями РФ и Украины в 2004 году.

Украинские чиновники и политологи жалуются на то, что Россия незаконно "захватывает" суда, следующие в украинские порты на Азовском море. Президент страны Петр Порошенко заявляет о том, что россияне собираются напасть на украинские порты с моря. Захват Мариуполя и Бердянска якобы нужен Москве, чтобы заполучить сухопутный коридор в Крым.

Российские эксперты отмечают, что создание шума в Киеве из-за несуществующей угрозы в Азовском море нацелено на то, чтобы прикрыть серьезные проблемы, которые существуют в военно-морских силах страны, передает РИА ФАН.