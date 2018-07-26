Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы на БМП подорвались на собственной мине

Фото: flickr.com/usarmyeurope_images
продолжениеНезалежная зальет водой Крым
В Киеве эту информацию не подтверждают

Боевая машина пехоты ВСУ подорвалась на мине рядом с линией разграничения в Донбассе. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего сообщило РИА "Новости". Украинские СМИ о ЧП пока ничего не передавали.

По данным источника агентства, инцидент произошел неподалеку от подконтрольного ВСУ села Болотенное под Луганском. Предположительно, пострадала машина и экипаж 9-го батальона 59-й мотопехотной бригады. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

По теме

По версии Осадчего, это произошло в результате беспорядочного минирования нескольких участков, украинские военные подорвались на собственной мине.

Фото: flickr.comПохожее ЧП произошло совсем недавно. В конце мая точно так же подорвался на мине украинский БМП в районе села Золотое. Тогда погибли двое солдат 14-й бригады ВСУ, еще один военнослужащий был ранен.

Украинские средства массовой информации ничего об этом не сообщали. Накануне агентство "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу ВСУ сообщило лишь о двух раненых солдатах, которых уже доставили в мобильный госпиталь. Про Болотенное ничего не говорится. Обе стороны подтверждают, что боестолкновения на линии соприкосновения продолжаются.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

РФ жестко ответила на "Крымскую декларацию" США

Принятый в Америке документ прокомментировало посольство РФ

Украинцы пригласили американцев в Крым

Вашингтон пока думает над неожиданным приглашением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей