Украинцы на БМП подорвались на собственной мине

В Киеве эту информацию не подтверждают

Боевая машина пехоты ВСУ подорвалась на мине рядом с линией разграничения в Донбассе. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего сообщило РИА "Новости". Украинские СМИ о ЧП пока ничего не передавали.

По данным источника агентства, инцидент произошел неподалеку от подконтрольного ВСУ села Болотенное под Луганском. Предположительно, пострадала машина и экипаж 9-го батальона 59-й мотопехотной бригады. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

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По версии Осадчего, это произошло в результате беспорядочного минирования нескольких участков, украинские военные подорвались на собственной мине.

Похожее ЧП произошло совсем недавно. В конце мая точно так же подорвался на мине украинский БМП в районе села Золотое. Тогда погибли двое солдат 14-й бригады ВСУ, еще один военнослужащий был ранен.



Украинские средства массовой информации ничего об этом не сообщали. Накануне агентство "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу ВСУ сообщило лишь о двух раненых солдатах, которых уже доставили в мобильный госпиталь. Про Болотенное ничего не говорится. Обе стороны подтверждают, что боестолкновения на линии соприкосновения продолжаются.