Ярчайшие умы Незалежной разгадали коварный план Москвы в акватории Азовского моря

Украинцы "раскрыли" основную причину якобы попыток России заблокировать доступ судам через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя – это днепровская вода, которую Киев перекрыл в апреле 2014 г. после референдума в Крыму. А значит, возможно, тут просматривается некий российский шантаж. Одним словом, баш на баш.

Такие предположения высказали украинские репортеры в репортаже телеканала "1+1". Авторы со ссылкой на экспертов утверждают, что Москва перебросила небольшие военные корабли в регион, чтобы "экономически задушить" крупные украинские порты в Азове.

В связи с этим Незалежная могла бы использовать в Азовском море артиллерийские катера проекта "Шмель", подобные которым якобы Россия передислоцировала из Каспийского моря в Керчь для охраны Керченского пролива и района в целом.

"Мы так же могли их перекинуть с морской охраны с Дуная на Азов. Они также могут транспортироваться по суше", – заявил глава правления Украинского милитаристского центра Тарас Чмут.

Корреспондент телеканала Александр Загородний, ссылаясь на мнение аналитиков, утверждает, что таким образом Москва добивается вполне ясных для украинцев уступок от Киева.

"Эксперты говорят, что соседи пока так тихонечко намекают: вода. Именно вот эта днепровская вода. Если бы Украина дала в Крым российским солдатикам немного этой воды, то, возможно, они бы были более благосклонными и уступчивыми на Азове", – сказал журналист.

И засомневался, стоил ли верить россиянам и нужно ли идти на такие уступки.

Ранее в МИД Украины уже заявляли, что СМИ искусственно подогревают ситуацию с досмотром пограничниками РФ кораблей в Азовском море.

Однако на днях министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян сообщил, что Киев ведет переговоры с Западом о наложении санкций против черноморских портов России из-за якобы "блокады" Азовского моря.