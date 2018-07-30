Транзит газа через Незалежную сократился

Плановые работы по ремонту и замене оборудования на газопроводе "Северный поток" завершены. Топливная магистраль вновь заработала в полную силу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейских газотранспортных операторов.



За время ремонта были проведены техобслуживание механических узлов оборудования и проверка систем автоматизации с целью обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года, сообщили представители оператора магистрали – компании Nord Stream AG.

Ремонт завершился на сутки раньше запланированного срока. Изначально сообщалось, что газопровод возобновит работу утром 31 июля. Такая оперативность принесет "Газпрому" дополнительные деньги. По "Северному потоку" прокачивается до 170 млн кубометров газа в сутки. С учетом стоимости голубого топлива на континентальных торговых площадках Европы стоимость поставок за дополнительные 24 часа может составить около $45 миллионов.

Проложенный по дну Балтийского моря трубопровод прекратил работу 17 июля. На время его простоя была увеличена прокачка газа по украинскому маршруту. Газотранспортная система Незалежной два недели работала на полную мощность, пропуская через себя около 200 млн кубометров для частичной компенсации выбывших транспортных мощностей.

Однако уже сегодня, 30 июля, газотранспортный оператор Словакии сообщил о резком падении транзита через Незалежную. Суточная прокачка опустилась со 198 до 156 млн кубометров. Этот показатель будет и дальше снижаться.

Киев надеется на то, что истекающий в 2019 г. контракт на транзит российского газа по украинской территории в Европу будет продлен. На транспортировке топлива страна зарабатывает несколько миллиардов долларов в год. Москва готова сесть за стол переговоров по этому вопросу, но для этого украинцы должны отказаться от исковых претензий к "Газпрому", которые сейчас рассматриваются в Стокгольмском арбитраже. Представители "Нафтогаза Украины" и Министерства энергетики страны заявляют о том, что этого делать не намерены.

По словам украинского эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, "Нафтогаз" новыми исками против "Газпрома" осложняет перспективы продления транзитного соглашения. Специалист подчеркнул, что, когда "Северный поток-2" будет достроен, Европа будет выбирать между новым газопроводом и старой украинской ГТС, и у украинской трубы будет очень мало шансов.

"Европейцы будут смотреть, в каких отношениях Украина находится с поставщиком газа – "Газпромом". И эти иски не прибавляют репутационных баллов. Любая неопределенность в отношениях бьет в перспективе. Если у вас уже есть претензии на $2,5 млрд, и это ваша переговорная позиция, зачем вам еще один иск? Хотите усилить позиции за счет прессинга партнера? Вы играете против себя", - приводит слова Землянского "Экономика сегодня".