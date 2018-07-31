ЕС потратит миллионы на строительство портов для приемки СПГ

Европейские страны будут покупать сжиженный природный газ у США. В этом абсолютно убежден американский президент Дональд Трамп. А чтобы европейцам не пришло в голову отменить предварительные договоренности или затянуть с закупками под предлогом неготовой инфраструктуры, лидер Белого дома настаивает на значительных финансовых вложениях Евросоюза уже сейчас.

"Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от 9 до 11 портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов", – сообщил Трамп во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Американский лидер особо подчеркнул, что США не будут финансировать строительство терминалов – все расходы лягут на плечи ЕС. Как бизнесмен, Трамп прекрасно знает, что чем больше вложения, тем скорее их захочется окупить. Следовательно, европейцы не смогут позволить своим СПГ-терминалам простаивать.

О том, что США должны быть лидерами на мировом рынке СПГ, Трамп говорит с первых дней на посту президента. Его первый визит в ЕС после выборов был посвящен этой теме. Тогда он добился безоговорочного согласия только от Варшавы. Но маленькая Польша не сделает США великим экспортером СПГ. Америке нужен весь европейский газовый рынок. А поскольку стоимость заокеанского СПГ не дает ему возможности быть честным конкурентом трубопроводному газу, поставляемому в Европу, в основном, Россией, Белый дом не гнушается шантажа.

На прошлой неделе в ходе переговоров ЕС-США по вопросам торговли глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер был вынужден пойти на уступки ради снижения ограничительных барьеров в виде таможенных пошлин. Он обещал увеличить закупки Евросоюзом СПГ США.

Примерно в то же время стало известно, что Германия дала согласие на постройку СПГ-терминала – в обмен на обещание США не мешать строительству "Северного потока-2". Понятно, что для Берлина это выброшенные деньги, ведь даже имеющиеся уже в Европе мощности для СПГ простаивают на 50-80%.

Но траты ЕС не волнуют США. Трамп планомерно добивается своего – организует рынок сбыта СПГ и для этого пользуется всеми рычагами. Бизнес.