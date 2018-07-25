Американский глава полностью потерял доверие в глазах европейских партнеров

Министру иностранных дел Германии Хайко Маасу надоело слушаться Трампа. На своей странице в соцсети он написал все, что думает о президенте США.

"Америка больше, чем Белый дом. Трамп этого не изменит. Он может чирикать столько, сколько захочет", – сказал он.

При этом Маас подчеркнул, что это сообщение относится только к Трампу, а не ко всем американцам. По его словам, США являются важным партнером и союзником Германии за пределами Европы.

Напомним, что Вашингтон ввел пошлины на европейские сталь и алюминий. Брюссель ответил аналогичными санкциями на многие американские товары. При этом Трамп пригрозил обложить пошлинами немецкие автомобили. Такие меры могут серьезно навредить не только Германии, но и всей экономике ЕС.