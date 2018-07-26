В отношения США и ЕС вмешалась любовь

Новых торговых пошлин не будет, а старые пересмотрят

Весьма неожиданно для большинства экспертов закончилась встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом. Еще 15 июля глава Белого дома называл 28 стран – членов ЕС торговыми врагами США, а буквально накануне встречи с делегацией ЕС заявил, что готов прекратить торговую войну с Европой только на одном условии – полной взаимной отмене всех пошлин и таможенных барьеров. И вдруг после переговоров в Вашингтоне объявил: в отношениях США с ЕС все прекрасно.

"ЕС в лице Юнкера и США в моем лице любят друг друга!" – подписал Трамп фото, на котором он с главой Еврокомиссии слились в объятиях.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

И в качестве подтверждения "близкой дружбы" сразу несколько громких заявлений по делу: о намерении работать над обнулением таможенных сборов на промышленные товары, возможной отмене недавно введенных импортных пошлин на европейские сталь и алюминий, о решении не вводить новых ограничительных мер, по крайней мере, пока не закончится нынешняя фаза переговоров.

Впрочем, чтобы добиться таких уступок от Трампа, Юнкеру пришлось с ним не только целоваться. Он обещал повлиять на увеличение объема закупок европейцами американского СПГ и соевых бобов. Кроме того, дал понять, что ЕС готов выступить единым фронтом с США против Китая.

"Мы согласны с президентом Трампом, что нужно многое изменить, – заявил Юнкер. – Перепроизводство стали Китаем в два раза превышает перепроизводство в Евросоюзе. В этой области по-прежнему слишком много незаконных субсидий, которые даются правительством (КНР) и делают рынок непредсказуемым. Это мешает нашим компаниям", – подчеркнул он. И сообщил, что расследование о несоблюдении Китаем закона об интеллектуальной собственности в ЕС уже запущено, пишет РИА "Новости".

"Трансатлантическое партнерство Европы и США должно быть якорем глобальной стабильности", – заключил Юнкер, чем вызвал одобрительный кивок американского президента.

А чтобы ветреный Дональд Трамп не изменил своих взглядов спустя пару часов после переговоров, как уже бывало, глава ЕК подарил ему фотографию кладбища в Люксембурге, где похоронен генерал США Джордж Паттон, руководивший высадкой войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

"Дорогой Дональд, давай помнить нашу общую историю", – написал представитель ЕС на снимке.