В отношения США и ЕС вмешалась любовь

Весьма неожиданно для большинства экспертов закончилась встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с президентом США Дональдом Трампом. Еще 15 июля глава Белого дома называл 28 стран – членов ЕС торговыми врагами США, а буквально накануне встречи с делегацией ЕС заявил, что готов прекратить торговую войну с Европой только на одном условии – полной взаимной отмене всех пошлин и таможенных барьеров. И вдруг после переговоров в Вашингтоне объявил: в отношениях США с ЕС все прекрасно.

"ЕС в лице Юнкера и США в моем лице любят друг друга!" – подписал Трамп фото, на котором он с главой Еврокомиссии слились в объятиях.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0