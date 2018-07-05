Китай решился на бунт против США

Пекин созывает под свои знамена армию недовольных американской политикой

Китай не станет "стрелять" первым, но свои интересы намерен отстаивать жестко и любыми методами. Об этом в четверг, 5 июля, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. Он подчеркнул, что угрозы Вашингтона ввести или повысить торговые пошлины на китайские товары и продукцию ряда других стран – это "психологический террор". Но если США начнут действовать в соответствии со своим планом, это станет самой настоящей войной.

"Американская сторона инициировала эту торговую войну. Китайская сторона не желает этого, однако мы вынуждены воевать для защиты интересов государства и народа", – предупредил Гао Фэн. Он отметил, что поступки Белого дома заставляют отворачиваться от него давних союзников. В то же время позиция Китая находит все больше сторонников.

"Мы призываем все страны начать согласованные действия, решительно бороться с торговым протекционизмом и политикой односторонних действий и защищать общие интересы всего человечества", – приводит РИА "Новости" слова Гао Фэна.

Новые американские 25-процентные таможенные пошлины на китайские товары объемом 50 млрд долларов в год должны вступить в силу 6 июля. Об этом стало известно 15 июня. Пекин сразу же объявил о введении в те же сроки первой части ответных мер – установлении 25-процентной пошлины на 545 наименований товаров, произведенных в США, на сумму около 34 млрд долларов в год.

В силу географического расположения 6 июня наступит в Китае на 12 часов раньше, чем в США. Поэтому в Пекине заявили, что ввозные пошлины начнут действовать не автоматически, а по особому распоряжению. Оно поступит, как только станет известно, что американцы не отказались от своих намерений и начали взимать пошлины.