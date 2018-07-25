Трамп предложил Европе невыполнимую сделку

Глава Белого дома согласился закончить торговую войну

Президент США Дональд Трамп признал, что в отношениях Евросоюза и Соединенных Штатов сейчас все плохо, и заявил, что знает, как сделать хорошо. Нужно отменить все торговые пошлины, огорошил американский лидер в новой записи в Twitter.

"У меня есть идея для них. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии! Это и будет свободный рынок и справедливая торговля", – подчеркнул Трамп.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

Показательно, что свое заявление он сделал за несколько часов до переговоров США и ЕС по вопросам торговли. Иначе говоря, выставил себя этаким добрым дяденькой, который готов отказаться от всех ограничительных мер, в том числе таможенных пошлин, которые ввел он сам. Однако важно, что он настаивает на обнулении как раз абсолютно всех тарифов, а не только тех, что изменились в последнее время. И это условие делает сделку невозможной для ЕС.

Да, для автомобильной промышленности, для сталелитейной, для производителей одежды это могло бы стать наилучшим выходом. Но сельское хозяйство Европы просто погибнет от неконтролируемого потока американской продукции. К тому же существуют правила ВТО, согласно которым страна не может устанавливать льготный режим только для какого-то одного партнера организации. То есть ЕС придется отменять все пошлины и в отношении продукции из других стран. Этого европейская экономика просто не переживет.