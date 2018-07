Трамп предложил Европе невыполнимую сделку

Президент США Дональд Трамп признал, что в отношениях Евросоюза и Соединенных Штатов сейчас все плохо, и заявил, что знает, как сделать хорошо. Нужно отменить все торговые пошлины, огорошил американский лидер в новой записи в Twitter.

"У меня есть идея для них. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии! Это и будет свободный рынок и справедливая торговля", – подчеркнул Трамп.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!