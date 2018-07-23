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Макрон научился вести переговоры по книге Трампа

Фото: GLOBAL LOOK press/Eric Lalmand
Американскому президенту теперь придется придумывать новую тактику

Главе Белого дома Дональду Трампу дали по зубам его же кулаком. Причем дерзнул не опытный мировой политик, а молодой президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

В ходе личной беседы на полях саммита НАТО в июле лидеры обсуждали ситуацию с американо-европейскими отношениями, а именно – торговые пошлины, которые ввел Вашингтон и на которые ответил Брюссель.

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Трамп сообщил Макрону, что очень разочарован реакцией европейских союзников: дескать, надо было договариваться, а не объявлять контрмеры. И предложил французскому президенту повлиять на остальных членов ЕС и склонить их к разговору, пишет издание Axios.  

"О нет, – с улыбкой возразил Макрон. – Я читал ваше "Искусство заключать сделки". Я знаю, что сначала нужно нанести ответный удар, чтобы иметь рычаг давления на переговорах", – процитировал он совет, который в свое время дал бизнесмен Трамп молодым предпринимателям.

Ранее стало известно, что Трамп предлагал Макрону выйти из ЕС в обмен на торгово-экономические преференции со стороны США. 

Николай ВИКТОРОВ
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