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Союзникам по НАТО позволили иметь свое мнение о "Северном потоке-2"

Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Французский лидер поддержал коллег по блоку, участвующих в газовом проекте с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что союзники по Североатлантическому альянсу должны сами решать, принимать ли им участие в строительстве "Северного потока – 2". Так он прокомментировал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Германия является якобы заложницей России из-за прокладки этого газопровода.

По мнению французского президента, "союзники имеют право высказывать собственное мнение". "Но решения страны принимают суверенно", – цитирует Макрона ТАСС.

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Также лидер Пятой республики заявил, что "дебаты в ходе саммита шли в уважительном тоне", а "Трамп не говорил о возможности выхода США из НАТО", о чем уже написали западные СМИ.

Напомним, ранее в четверг, выступая перед журналистами на коротком брифинге, американский президент весьма резко критиковал Берлин, назвав его "заложником" Москвы.

"Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией", – отметил Трамп и добавил, что не приемлет ситуацию, когда РФ будет получать доходы от продажи российского голубого топлива посредством газопровода "Северный поток – 2". Он особо подчеркнул, что ФРГ тратит на оборону "только 1% своего ВВП", в то время как США – почти 3,6%.

Речь Трампа уже вызвала негативную реакцию и в самих Штатах. Так, бывший госсекретарь Джон Керри считает, что своим поведением на саммите американский лидер "разрушает репутацию США в мире".

"Я никогда не видел, чтобы президент говорил нечто столь странное и контрпродуктивное, как речь президента Трампа против НАТО и Германии. Это было позорно, пагубно и идет вразрез с нынешними интересами США", – написал Керри в Twitter.

По его мнению, глава Овального кабинета не только разрушает репутацию Соединенных Штатов в мире, но и подрывает интересы Вашингтона.

Елена УСОВА
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