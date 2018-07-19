Президент США обвинил российского лидера во вмешательстве в выборы

Американский политик, на которого обрушились с критикой оппоненты по возвращении с переговоров в Хельсинки, судорожно пытается восстановить авторитет в глазах американцев. Оказавшись в Вашингтоне, Дональд Трамп резко изменил риторику. В интервью американским СМИ он сделал заявления, прямо противоположные сказанному на встрече с президентом России. Так, невзирая на слова Владимира Путина о непричастности нашей страны к вмешательству в выборы в США 2016 года, Трамп сообщил журналистам, что вина лежит лично на главе РФ.

О правдивости слов российского лидера глава Белого дома думать не желает.

"Я не хочу вникать ... Я могу лишь сказать, что доверяю данным разведки", – сказал он в интервью телеканалу CBS.

Накануне Трамп заявил о том, что Москва все же "вмешалась" в выборы. Он согласился с выводами американской разведки, отмечает НСН. При том, что в Хельсинки говорил, что в сложившейся скандальной ситуации виноваты обе страны. Видимо, после обвинений России политик решил пойти дальше и возложить ответственность лично на президента.

"…он отвечает за [свою] страну. Точно так же, как считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране [в США]. Так что, определенно, вам следует как лидера страны считать его ответственным, да", – логично заключил он.

Переговоры президентов России и США состоялись 16 июля, напоминает URA.RU.