Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп пытается реабилитироваться после встречи с Путиным

Дональд Трамп. Фото: Consolidated News Photos/Olivier Douliery
Президент США обвинил российского лидера во вмешательстве в выборы

Американский политик, на которого обрушились с критикой оппоненты по возвращении с переговоров в Хельсинки, судорожно пытается восстановить авторитет в глазах американцев. Оказавшись в Вашингтоне, Дональд Трамп резко изменил риторику. В интервью американским СМИ он сделал заявления, прямо противоположные сказанному на встрече с президентом России. Так, невзирая на слова Владимира Путина о непричастности нашей страны к вмешательству в выборы в США 2016 года, Трамп сообщил журналистам, что вина лежит лично на главе РФ.

О правдивости слов российского лидера глава Белого дома думать не желает.

"Я не хочу вникать ... Я могу лишь сказать, что доверяю данным разведки", – сказал он в интервью телеканалу CBS.

Накануне Трамп заявил о том, что Москва все же "вмешалась" в выборы. Он согласился с выводами американской разведки, отмечает НСН. При том, что в Хельсинки говорил, что в сложившейся скандальной ситуации виноваты обе страны. Видимо, после обвинений России политик решил пойти дальше и возложить ответственность лично на президента.

"…он отвечает за [свою] страну. Точно так же, как считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране [в США]. Так что, определенно, вам следует как лидера страны считать его ответственным, да", – логично заключил он.

Переговоры президентов России и США состоялись 16 июля, напоминает URA.RU.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Путин напугал жену Трампа

Странному поведению Меланьи нашли неожиданное объяснение

Россиянки рыдают: болельщики уехали домой

Мундиаль поставил перед девушками неожиданную проблему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей