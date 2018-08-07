"Северный поток - 2" рассорит Меркель с Европой

Партнеры ФРГ все больше недовольны поддержкой российского проекта канцлером

На территории Германии начали укладку газопровода "Северный поток – 2". Уже скоро голубое топливо будет поставляться в Европу не через Киев, а через Берлин. Однако проект только прибавит головной боли канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Постройку российского газопровода часто критиковал президент США Дональд Трамп. Он понимал, что европейцы, имея под боком источник "голубого топлива" не станут покупать газ у американцев. При этом Берлин станет заложником Москвы и фактически ее союзником, пишет издание EurActiv.

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"Северный поток – 2" также принесет серьезные финансовые проблемы Украине, которая и так переживает не лучшие времена. Порошенко с Трампом вместе с другими европейскими коллегами насели на Меркель. Они требовали, чтобы канцер отказалась от российского газопровода, однако этого не случилось.

"Мы, немцы, всегда говорим, что держать Запад вместе – вот наш "центр тяжести", но российский вопрос заставил Германию отказаться от европейской солидарности, по крайней мере в том, что касается энергетической политики", – сказал член парламентского комитета Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер.

Несмотря на давление со стороны партнеров ФРГ, Меркель поддерживают внутри страны. Ее коллеги, уверены, что "Северный поток – 2" только улучшит отношения с Россией.

Канцлер сейчас мечется между двух огней, однако немецкие чиновники задаются вопросом, не слишком ли высокую цену им придется заплатить за пользование газопроводом.