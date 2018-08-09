США нашли способ уничтожить "Северный поток-2"

Новые санкции способны ликвидировать всю энергетическую отрасль России

Законопроект "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018", подготовленный группой сенаторов США, создает угрозу всем российским энергопроектам, реализуемым как за рубежом, так и внутри страны с участием иностранных инвесторов.

В поступившем в Конгресс документе указывается, что США могут вводить санкции против всех участников "энергетических проектов" российских госкомпаний или "окологосударственных" структур, пишет "КоммерсантЪ", получивший в свое распоряжение текст законопроекта.

Такие размытые формулировки дают возможность применять санкции очень широко. Прокладка газопроводов, разработка нефтяных месторождений в РФ, поставка программного обеспечения российским топливным компаниям, строительство АЭС за рубежом, даже производство солнечных или литиевых батарей в РФ – это все проекты, инвестиции в которые могут навлечь гнев США. По мнению партнера Herbert Smith Freehills Алексея Панича, такая неопределенность трактовок в законопроекте о новых санкциях "сделана намеренно, чтобы все боялись и запрашивали разъяснения у властей США". С другой стороны, даже попытка попросить позволения у США участвовать в российском проекте любого уровня может грозить иностранным компаниям включением в черный список. А это значит – заморозка счетов, отказ в кредитах, разрыв контрактов с партнерами, то есть крах бизнеса.

Ранее немецкая компания Uniper сообщила, что уже имеет проблемы с получением проектного финансирования из-за санкций США, которыми они пока только угрожают европейским соинвесторам газпромовского "Северного потока – 2". Впрочем, строительство газопровода продолжается, несмотря на риски. На этой неделе стартовала прокладка морского участка трубы со стороны Германии.