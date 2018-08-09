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США стремительно захватывают газовый рынок Европы

Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Sauer
Пока российскую трубу строят, поставки СПГ на континент за год выросли вдвое

Поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Европейский союз выросли за 2016-2017 гг. вдвое – с 5 до 10%.

"С первой поставки в апреле 2016 года импорт из США в ЕС сжиженного природного газа достиг 2,8 млрд куб. м", – приводит "Интерфакс" слова официального представителя Еврокомиссии Мины Андреевой. Член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что диверсификация газоснабжения Европы обеспечит безопасность поставок газа в Евросоюз, поэтому увеличение импорта американского СПГ можно только приветствовать. К тому же в самом Евросоюзе добыча природного газа резко сократилась, а работающие на угле электростанции закрываются, добавил Каньете.

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По данным Еврокомиссии, ЕС совместно финансирует или будет финансировать строительство инфраструктуры для СПГ на сумму более €638 миллионов. К 2021 г. планируется увеличить резервные мощности до 165 млрд куб. м, чтобы увеличить импорт американского газа.

В заявлении от 25 июля 2018 г. глава ЕК Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп подчеркнули, что стороны продолжат сотрудничество между Евросоюзом и США в области энергетики.

Валентина МАЙОРОВА
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