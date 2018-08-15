Украинцы отомстят Порошенко за поезда в Россию

Вступив на предвыборную тропу, Киев блефует инициативой о закрытии железнодорожного сообщения с Россией

Активные разговоры украинских властей и политиков о прекращении движения поездов и автобусов в сторону Российской Федерации – это всего лишь воинствующая риторика на фоне предстоящих в 2019 г. выборов в Незалежной. Киев не осмелится пойти на такой радикальный шаг, во всяком случае, до марта следующего года, поскольку для того же Петра Порошенко это чревато потерей миллионов голосов избирателей.

Такое мнение высказал политолог, зампредседателя Общественной палаты республики Крым Александр Форманчук. Он считает, что решение данного вопроса будет затягиваться как можно дольше. На Украине сейчас достаточно противников закрытия железнодорожного сообщения, особенно "со стороны прагматически мыслящих людей, связанных с экономикой", отметил эксперт.

"Для Украины это потеря минимум до 200 млн гривен в год. Потому что самыми рентабельными поездами сегодня являются составы Киев – Москва и Львов – Москва, а многие внутренние направления – убыточные", – цитирует его РИА "Новости".

Инициатора закрытия железнодорожного сообщения с РФ министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна жестко критикуют в самой Незалежной, причем и сторонники главы государства, поэтому кабмин вряд ли поддержит такой прожект.

"Вместе с тем партия войны, которую олицетворяет президент Петр Порошенко, все равно настроена на эскалацию напряженности с Россией, потому что начинается активная фаза предвыборной борьбы. Но там понимают: люди могут отомстить Порошенко своим голосованием. Поэтому, скорее всего, это решение будет заблокировано", – предсказывает Форманчук.

При этом русофобские заявления никуда не денутся, как и воинствующая риторика.

"А принятие решения об отмене поездов, на мой взгляд, будет затягиваться", – уверен эксперт.