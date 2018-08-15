Купание в воде может стоит жизни

Над туристами, проводящими дни отпуска на пляжах Черного моря, нависла нешуточная угроза. Специалисты предупреждают, что в августе у мелководных берегов возникает коварное "мертвое волнение", которое затягивает купающихся на глубину.

Среди наиболее подверженных этому страшному природному явлению побережий пляжи Одесской области Украины, Румынии и практически всего берега Болгарии, где уже подняли красные флаги, запрещающие купание.

"Мертвое волнение" также известно как "тягун". "Это так называемое отбойное течение от берега, которое означает мощный отток воды на небольшом участке именно песчаных пляжей, особенно там, где мелко", – рассказал в эфире "Sputnik Молдова" ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ, доктор географии Дорин Лозовану.

По его словам, такие течения опасны даже для тех, кто не заходит глубоко в море и купается у самого берега. Особенно внимательно он посоветовал следить за детьми, которых "мертвое волнение" легко может затянуть на глубину.

"Это не новое явление. Оно проявляется ежегодно, особенно в августе на побережье всего Черного моря", – сказал ученый, добавив, что такие течения возникают на ограниченных участках берега.