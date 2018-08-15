У Киева закончились деньги на добычу нефти и газа

Богатства Черного моря не поддаются бюджету Незалежной

Так необходимые постмайданным властям собственные топливные ресурсы пока остаются неизведанными в черноморской акватории территории Украины. Геологам элементарно не хватает денег на изыскания и разведочное бурение. Судя по всему, соборная еще не скоро объявит себя энергетически независимой от "страны-агрессора".

"Научно-исследовательское судно Iskatel вернулось из экспедиции по поиску нефти и газа на шельфе Черного моря. Сейчас проводятся работы по обработке геохимических и геофизических данных, поисковое бурение не предвидится", – говорится в сообщении Государственной службы геологии и недр Украины, распространенном в среду, 15 августа.

По словам главы ведомства Олега Кирилюка, на поиски полезных ископаемых недостаточно финансирования. При этом он отметил, что научная работа по детализации перспективных нефтегазовых месторождений находится на начальной стадии.

"Морские исследования и их обработка являются достаточно затратным процессом как по времени, так и по средствам. Поскольку в течение последних лет годовой бюджет Госгеонедр на выполнение геологоразведочных работ в отрасли составляет лишь 100 млн грн (около 240 млн руб), то конечные сроки завершения исследований будут зависеть, прежде всего, от уровня их финансирования. Поэтому и вопрос относительно поискового бурения на указанной территории сегодня не стоит", – подчеркнул Кирилюк.

Он обратил внимание на то, что стоимость одной скважины в Днепровско-Донецкой впадине составляет 150-200 млн грн, а стоимость бурения 1 м скважины на акваториях находится в пределах $10 тысяч.

Научно-исследовательское судно Iskatel в начале июля отправилось в экспедицию для проведения сейсморазведочных работ в пределах Килийско-Змеиного уступа северо-западного шельфа Черного моря (Одесская область) с целью обоснования поисковых работ. Геологоразведка обнаружила там запасы голубого топлива в конце 2016 года. Однако Незалежной крайне необходимы инвестиции извне, поскольку у страны нет достаточных технологических средств для таких изысканий и тем более добычи. А даже у лучших ныне друзей Киева – американских компаний – нет серьезного интереса заходить на небольшой украинский энергетический рынок.



По данным Кирилюка, утвержденные запасы газа на участках Черноморского шельфа, подконтрольные Киеву, составляют около 37 млрд куб. метров. Также около 10 млрд куб. м голубого топлива хранит шельф Азовского моря.