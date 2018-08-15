Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Одессе закрывают пляжи

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Nekrasov
продолжениеУкраинские дети начхали на Бандеру с его бандурой
"Жемчужина у моря" оказалась опасной для отдыха

Министерство здравоохранения Украины из-за грязной воды не рекомендует купаться на трех пляжах в Одесской области.

Об этом 15 августа сообщает "Трасса Е-95" со ссылкой на управление информации правительства Украины.

По теме

По данным источника, опасность подстерегает купальщиков на двух пляжах города Черноморска и зоне отдыха поселка городского типа Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

Центр общественного здоровья украинского Минздрава запретил плавать на 164 пляжах – не только морских, но и расположенных по берегам рек, озер и прудов в разных частях страны. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Названы причины начала третьей мировой

К конфликту может привести сбой в системах

Путин потребовал встречи с Ким Чен Ыном

Российский политик хочет безотлагательно пообщаться с северокорейским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей