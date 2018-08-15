В Одессе закрывают пляжи

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Министерство здравоохранения Украины из-за грязной воды не рекомендует купаться на трех пляжах в Одесской области.
Об этом 15 августа сообщает "Трасса Е-95" со ссылкой на управление информации правительства Украины.
По данным источника, опасность подстерегает купальщиков на двух пляжах города Черноморска и зоне отдыха поселка городского типа Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.
Центр общественного здоровья украинского Минздрава запретил плавать на 164 пляжах – не только морских, но и расположенных по берегам рек, озер и прудов в разных частях страны.
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