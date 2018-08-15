Киев в панике: страна погрязла в огромных долгах

Незалежная занимает второе место в мире по задолженности перед МВФ

Лидер партии "Основа" Андрей Николаенко дал жесткую оценку действиям президента и правительства Украины.

"Власть не имела и не имеет инвестиционной стратегии, стратегии развития, а у них только попрошайническая позиция", – заявил Николаенко в эфире NewsOne.

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При этом он подчеркнул, что, занимая деньги у Международного валютного фонда, политики "каждого украинца загоняют в долговую яму". Киев вынужден просить кредиты, чтобы удержать экономику от дефолта и коллапса, и все это делается за счет жителей Украины, отметил глава "Основы".

Николаенко напомнил, что МВФ – это не простой кредитор, это международная организация, имеющая огромное политическое влияние. По информации политика, решение выделить Украине очередной транш уже принято, и теперь МВФ будет вынуждать премьер-министра Владимира Гройсмана повысить стоимости газа. "Как и любой кредитор, они требуют не столько повышения каких-то цен, сколько показать источник финансирования, который позволит погасить долг", – пояснил Николаенко.

Задолженность Киева перед МВФ в начале 2018 г. достигла 11,9 млрд долларов, Украину опережает только Греция с долгом в 12,8 млрд долларов.

Для получения очередного транша украинские власти обязаны сформировать антикоррупционный суд и увеличить тарифы на газ, напоминает РИА "Новости".