Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинские дети привели в бешенство националистку незнанием Бандеры

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеУкраина призовет НАТО в Азовское море
Главная детская писательница Незалежной ополчилась на учителей

Лидеры украинских националистов начала и середины XX в. не известны большинству детей Украины. К такому скорбному выводу пришла местная ура-патриотка, яростный борец за мову, автор детских книг Лариса Ницой. Ее поразило повальное незнание подрастающего поколения шефа экстремистской и террористической организации ОУН (запрещена в РФ) Степана Бандеры, которого ныне на щитах носят постмайданные власти.

Писательница в эфире телеканала ZIK поведала о том, как пела песни времен Украинской повстанческой армии (УПА, также запрещена в России) в одном из детских лагерей страны в рамках организованной ею викторины. В одном из таких, с позволения сказать, произведений упоминался Бандера. Ницой поинтересовалась у юных слушателей, кто это такой.

По теме

И тут выяснилось, что правильно с ответом справились всего лишь двое из 60 школьников в возрасте от 8 до 13 лет.

"Ответ детей: "Бендера – это тот, кто играет на бендере (очевидно, что ребятня имела в виду украинский музыкальный инструмент бандуру). У меня просто нет слов", – возмущается националистка.


Она считает, что в этом виноваты школьные учителя, которые слишком "уперлись лбами" в учебные рекомендации.

"И поскольку в программе этого еще не было, то они об этом с 12-летними детьми еще не читали", – сказала Ницой.

Но поскольку все украинское общество бурлит из-за дискуссий о Бандере, то дети, по мнению патриотки, остаются "изолированными".

"Учителя, вам – два", – подвела итог писательница.

Ницой в последнее время, несмотря на лето, проявляет боевую активность. Буквально на прошлой неделе, 9 августа, она заявила, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей, так как они прославляют Россию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Названы причины начала третьей мировой

К конфликту может привести сбой в системах

Рухнул мост: итальянская трагедия рискует повториться в России и на Украине

Многие строения находятся в ужасном состоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей