Главная детская писательница Незалежной ополчилась на учителей

Лидеры украинских националистов начала и середины XX в. не известны большинству детей Украины. К такому скорбному выводу пришла местная ура-патриотка, яростный борец за мову, автор детских книг Лариса Ницой. Ее поразило повальное незнание подрастающего поколения шефа экстремистской и террористической организации ОУН (запрещена в РФ) Степана Бандеры, которого ныне на щитах носят постмайданные власти.

Писательница в эфире телеканала ZIK поведала о том, как пела песни времен Украинской повстанческой армии (УПА, также запрещена в России) в одном из детских лагерей страны в рамках организованной ею викторины. В одном из таких, с позволения сказать, произведений упоминался Бандера. Ницой поинтересовалась у юных слушателей, кто это такой.

И тут выяснилось, что правильно с ответом справились всего лишь двое из 60 школьников в возрасте от 8 до 13 лет.

"Ответ детей: "Бендера – это тот, кто играет на бендере (очевидно, что ребятня имела в виду украинский музыкальный инструмент бандуру). У меня просто нет слов", – возмущается националистка.

Она считает, что в этом виноваты школьные учителя, которые слишком "уперлись лбами" в учебные рекомендации.

"И поскольку в программе этого еще не было, то они об этом с 12-летними детьми еще не читали", – сказала Ницой.

Но поскольку все украинское общество бурлит из-за дискуссий о Бандере, то дети, по мнению патриотки, остаются "изолированными".

"Учителя, вам – два", – подвела итог писательница.

Ницой в последнее время, несмотря на лето, проявляет боевую активность. Буквально на прошлой неделе, 9 августа, она заявила, что в детских летних лагерях, находящихся на подконтрольной Киеву территории страны, не должны отдыхать дети переселенцев из Донецкой и Луганской областей, так как они прославляют Россию.

