Писательница-националистка заглянула в лагеря и ужаснулась

Ура-патриотка Незалежной Лариса Ницой, по совместительству сочиняющая националистические книги для юных украинцев, была поражена наличию в летних лагерях отдыхающих там детей из ДНР и ЛНР.

По убеждению ярой русофобки, киевские власти не должны допускать, чтобы в таких учреждениях могли оказаться ребята, "прославляющие Россию" и выступающие против военных действий в Донбассе.

"Пользуясь вашим эфиром, я обращаюсь в СБУ. Каким образом на территории Украины в летних детских лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий наравне с детьми бойцов АТО. В этих лагерях дети, я извиняюсь, сепаров рассказывают детям бойцов АТО, что они хохлы, что Москва – это "страна форевер", – билась в истерике Ницой в эфире телеканала ZIK.

Причем этот "ужас", с ее точки зрения, творится буквально вот текущим летом.

"Есть конкретные факты, когда в лагерях отдыхают дети с оккупированных территорий. Каким образом они к нам попали и для чего их сводят с нашими украинскими детьми. Их родители сегодня воюют с нами, и эти дети рассказывают: мой отец убивал таких, как твой отец. Мамы пишут, что они в ужасе", – сказала детская писательница.

По ее мнению, Незалежная обязана заботиться о воспитании нового поколения и не должна допускать, чтобы в лагерях "сталкивались лбами" дети, "исповедующие" разные политические взгляды.

Националистка примеров не привела, но попросила спецслужбы "прошерстить" соцсети, где она видела много недовольных постов патриотически настроенных родителей.

Последний раз известная на всю страну и уже Россию скандалистка обратила внимание на себя буквально 4 августа, посетив интернет-магазин "Розетка", где обнаружила российскую бытовую технику. И тут же разразилась гневным постом в своем Facebook.

"Розетка" – вы козлы смердящие! В связи с телевизионными пертурбациями в стране, решила маме вместо приставки купить телевизор на кухню. Пошла на сайт "Розетки". Они уже "украинизировались" после многих лет борьбы с ними. Сайт украинский, обслуживание на украинском. Только мозг и башка остались неукраинские. Жажда наживы – прежде всего. КОГДА ВЫ УЖЕ НАЖРЕТЕСЬ!" – вопиет и заливается слюной Ницой в адрес поставщиков российской техники. А заодно она обозвала козлами тех украинцев, которые до сих пор покупают "московитское".

Ну а как оболваненные такими писательницами и местными СМИ мамы и папы взращивают новое украинское поколение, можно увидеть и на другом знаковом примере, который в начале недели взбаламутил Сеть.

В понедельник, 6 августа, жительница Львова Анна Ковальская разместила феерический пост в своем аккаунте, где с воодушевлением рассказала, как ее 11-летний сын-шахматист "затроллил" российского сверстника на турнире European Youth Rapid and Blitz в Румынии. Роман Ковальский 4 августа встречался с Сергеем Мараниным в рамках соревнованиях для детей младше 14 лет. Москвич обратился к украинцу на русском языке с вопросом, какое место в рейтинге тот занимает. Роман в ответ сказал ему "I do not understand you", сделав вид, что не понимает Сергея.

"Тот: "Что?!". Рядом сидит молдаванин и говорит россиянину – он не понимает русский. Тот: "Как НЕ понимает, он же с Украины". Рома после партии мне – мама, я так давно мечтал так потроллить россиян... Кто думает, что это не толерантно, мне жаль", – написала родительница в Сети.

И этот пост вызвал бурю эмоций у той же Ницой, поблагодарившей юного чемпиона за поступок: "Ты стал символом будущей Украины, украинской Украины. Ты больше весишь сегодня для Украины, чем взрослые сильные мировые чемпионы". Вероятно, намекая на боксера Александра Усика, которому тоже досталось от русофобки.