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Финансовый хаос: казна Украины опустела

Фото: pixabay.com
продолжениеРазведчики США крадут деньги у украинцев
Нацбанк Незалежной признал отсутствие денег

Правительство Украины потратило практически все бюджетные средства. К 1 августа в казне оставалось всего 2 млрд грн – это минимальный уровень за последние 4 года. Киеву просто нечем покрывать свои обязательства.

"Правительству будут нужны деньги, чтобы заполнить пробелы. Проблема в том, что источников финансирования крайне мало", – сообщил агентству Bloomberg глава Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб. При этом он отметил, что НБУ не в состоянии покрывать дефицит бюджета.

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В Киеве все сваливают на МВФ. Дескать, там не выполняют обещаний и не оказывают Украине финансовую помощь. По плану МВФ должен был предоставить Киеву $17,5 миллиардов. С 2015 по 2017 г. в страну поступило 4 транша на общую сумму более $8 миллиардов. Пятый транш на $1,9 млрд ожидался в конце 2017 г., но до сих пор не поступил. Международные финансисты откладывают выделение денег Украине из-за того, что страна не соблюдает "дорожную карту" по реформированию экономики и социальной сферы.

Но без внешней помощи Украине не справиться. Финансовый хаос, в котором оказалась страна из-за пустой казны, будет только усугубляться. В частности, нереализуемым окажется план Киева продать государственные долговые обязательства на $2 миллиарда.

К тому же по уже полученным кредитам МВФ тоже надо платить. А денег нет. Как рассказал депутат Верховной Рады Евгений Мураев, только в 2018 г. Киев должен выплатить 305 млрд грн, что составляет около $10 млрд, пишет РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
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