Разведчики США крадут деньги у украинцев
Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман написал письмо директору ЦРУ Джине Хаспел с просьбой остановить коррупцию среди ее сотрудников в Незалежной.
По его словам, он всегда уважал США и рад тому, что Вашингтон помогает Киеву бороться с Москвой. Однако работа кураторов разведывательной организации оставляет желать лучшего.
"Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине", – написал он в Facebook.
Глузман подчеркнул, что Возняк лоббирует интересы своей сестры, которая занимает должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Он также напомнил, что Соединенные Штаты борются с коррупцией среди высокопоставленных чиновников в Незалежной, однако не следят за работой своих же сотрудников, которые пытаются украсть побольше денег.
Европа страдает от российских санкций
В Берлине подсчитали ущерб от запретов, введенных нашей страной в ответ на ограничения Запада
Финансовый хаос: казна Украины опустела
Нацбанк Незалежной признал отсутствие денег
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Придумали и проплатили: Киев рассказал о катастрофе в Крыму
- Украинцев поздравят с независимостью по-бандеровски
- Не избежать: Киев приготовился к войне с Москвой
НЛО
- В море поймали пришельца
- Бермудский треугольник скрыл невероятное
- Астронавт столкнулся с загадочным существом в космосе
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина