Американцы, прикрываясь борьбой с хищениями бюджета, наживаются на политиках

Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман написал письмо директору ЦРУ Джине Хаспел с просьбой остановить коррупцию среди ее сотрудников в Незалежной.

По его словам, он всегда уважал США и рад тому, что Вашингтон помогает Киеву бороться с Москвой. Однако работа кураторов разведывательной организации оставляет желать лучшего.

"Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине", – написал он в Facebook.

Глузман подчеркнул, что Возняк лоббирует интересы своей сестры, которая занимает должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Он также напомнил, что Соединенные Штаты борются с коррупцией среди высокопоставленных чиновников в Незалежной, однако не следят за работой своих же сотрудников, которые пытаются украсть побольше денег.