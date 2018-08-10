Киев предрек блокаду Азовского моря
Все корабли, которые еще есть у ВМС Украины, будут передислоцированы к азовскому побережью. Такое распоряжение дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его мнению, это поможет стране предотвратить "военно-экономическую блокаду", которую якобы задумала Россия.
Выступая во время инспекции подконтрольной Киеву территории Донбасса, он предупредил, что руководство РФ смотрит на Азово-Черноморский регион как на "важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии". В том числе, по его данным, ведется подготовка "как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья". Но силы безопасности Незалежной готовы этому противостоять. Точнее, должны быть готовы, заявил Турчинов и призвал "усилить военно-морское присутствие" Украины в регионе.
Сделать это он предлагает "путем перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования", приводит слова Турчинова "Украина.ру". Этот вопрос он уже обсудил с командованием военно-морских сил ВСУ, подтвердили в пресс-службе СНБО.
Ранее руководство украинского флота признало, что не сможет сравнять с Россией соотношение сил на море.
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