Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев предрек блокаду Азовского моря

Фото: mil.ru
Турчинов потребовал от военных быть готовыми отразить нападение

Все корабли, которые еще есть у ВМС Украины, будут передислоцированы к азовскому побережью. Такое распоряжение дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его мнению, это поможет стране предотвратить "военно-экономическую блокаду", которую якобы задумала Россия.

Выступая во время инспекции подконтрольной Киеву территории Донбасса, он предупредил, что руководство РФ смотрит на Азово-Черноморский регион как на "важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии". В том числе, по его данным, ведется подготовка "как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья". Но силы безопасности Незалежной готовы этому противостоять. Точнее, должны быть готовы, заявил Турчинов и призвал "усилить военно-морское присутствие" Украины в регионе.

По теме

Сделать это он предлагает "путем перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования", приводит слова Турчинова "Украина.ру". Этот вопрос он уже обсудил с командованием военно-морских сил ВСУ, подтвердили в пресс-службе СНБО.

Ранее руководство украинского флота признало, что не сможет сравнять с Россией соотношение сил на море.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Европа страдает от российских санкций

В Берлине подсчитали ущерб от запретов, введенных нашей страной в ответ на ограничения Запада

Финансовый хаос: казна Украины опустела

Нацбанк Незалежной признал отсутствие денег

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей