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Украина приготовилась закрыть железнодорожное сообщение с Россией

Фото: wikipedia.org/MBxd1
"Укрзализныця" ждет звонка от Порошенко

Государственная компания "Украинские железные дороги" готова хоть сейчас остановить все маршруты своих пассажирских составов, курсирующих в Российскую Федерацию, поскольку они якобы не приносят ей прибыли. Нужно лишь дождаться соответствующего распоряжения сверху.

Как ответили на запрос местного издания "Сегодня" из "Укрзализныци", каждый год количество пассажиров, пересекающих российско-украинскую границу на поездах, сокращается. По данным компании, в прошлом году в Россию выезжали 900 тысяч граждан Незалежной. В организации отметили, что этот показатель в пять раз меньше того, что был зафиксирован в 2013-м. Что вообще-то с учетом событий, произошедших в стране с зимы 2014 г., вполне объяснимо.

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Сейчас между двумя странами курсирует 13 пар поездов, из которых восемь принадлежат "Укрзализныце", три – "Железной дороге Молдовы" и по одному – РЖД и "Азербайджанским железным дорогам".

В компании подтвердили готовность остановить движение поездов в сторону России.

"В "Укрзализныце" готовы выполнять любое решение сверху", – подчеркнули в железнодорожном ведомстве.

При этом в самом издании со ссылкой на Госстат сообщили, что число выезжающих в РФ украинцев за последний год увеличилось. В 2016-м – 3,8 миллиона граждан Незалежной побывали в России, а в 2017-м – 4,3 миллиона.

О скором прекращении железнодорожной связи с нашей страной в очередной раз заговорил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Новую волну он поднял в прошедший понедельник, 6 августа. Однако активной поддержки среди политиков и госчиновников Омелян не получил. В Киеве признают, что подобный шаг ударит по самим украинцам. К тому же, как бы ни обманывали сами себя и своих граждан в "Укрзализныце", в 2017 г. самым прибыльным для компании стал поезд Киев – Москва. Данные от железнодорожников свидетельствуют, что вагоны этого состава наполнялись на 77%. В целом это направление принесло организации 154 млн грн прибыли, пишет "Новое время".

В пятерку наиболее доходных вошли поезда Одесса – Москва и Киев – Санкт-Петербург. На них "Укрзализныця" заработала более 98 млн и свыше 20 млн грн соответственно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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