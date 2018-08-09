Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бессмысленная мера: Украина решила не трогать поезда в РФ

Фото: wikipedia.org/Алексей Краснов
Ржавеющие рельсы не пойдут на пользу экономике страны, согласились чиновники

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Незалежной даже не рассматривает вопрос о запрете движения поездов между Украиной и Россией. Данная мера не имеет никакого отношения к противодействию "российской агрессии", заявили в ведомстве.

"Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия", – приводит УНН комментарий ведомства на инициативу главы Министерства инфраструктуры страны Владимира Омеляна. В понедельник, 6 августа, он выступил с заявлением, что нужно прекратить железнодорожное сообщение с Россией, а позже уточнил, что имеет в виду запрет пассажирских поездов.

По теме

После этого ряд украинских политиков выступили с критикой предложения Омеляна, напомнив, сколько местных жителей ездит на заработки в соседнюю страну.

Впрочем, в МЭРТ отказались подсчитывать убытки, которые может понести украинский бюджет в случае потери миллионами граждан постоянного дохода. "Это – компетенция другого министерства", – ушли от ответа в МЭРТ.

Между тем бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко был менее сдержан. Он раскритиковал "бряцанье лозунгами" Омеляна и его сторонников и саркастично предложил им не останавливаться в своих фантазиях и окончательно "обрубить сук, на котором сидит Украина", пишет РИА ФАН.

"Давайте уголь из России перекроем, который валом идет, давайте трубу газовую перекроем. Три миллиарда долларов "Укртрансгаз" получает из России – давайте перекроем вонючий этот газ и эти 3 миллиарда долларов с ненавистью", – развил идеи русофобов Кучеренко. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

"Так по-эвропейски": Раскрыт страшный секрет Кличко

Выяснилась причина угасания семейного очага младшего брата мэра Киева

Это вам за Скрипалей: США наказали Россию новыми санкциями

Америка ввела "драконовские" ограничительные меры против нашей страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей