Бессмысленная мера: Украина решила не трогать поезда в РФ

Ржавеющие рельсы не пойдут на пользу экономике страны, согласились чиновники

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Незалежной даже не рассматривает вопрос о запрете движения поездов между Украиной и Россией. Данная мера не имеет никакого отношения к противодействию "российской агрессии", заявили в ведомстве.

"Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия", – приводит УНН комментарий ведомства на инициативу главы Министерства инфраструктуры страны Владимира Омеляна. В понедельник, 6 августа, он выступил с заявлением, что нужно прекратить железнодорожное сообщение с Россией, а позже уточнил, что имеет в виду запрет пассажирских поездов.

После этого ряд украинских политиков выступили с критикой предложения Омеляна, напомнив, сколько местных жителей ездит на заработки в соседнюю страну.

Впрочем, в МЭРТ отказались подсчитывать убытки, которые может понести украинский бюджет в случае потери миллионами граждан постоянного дохода. "Это – компетенция другого министерства", – ушли от ответа в МЭРТ.

Между тем бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко был менее сдержан. Он раскритиковал "бряцанье лозунгами" Омеляна и его сторонников и саркастично предложил им не останавливаться в своих фантазиях и окончательно "обрубить сук, на котором сидит Украина", пишет РИА ФАН.

"Давайте уголь из России перекроем, который валом идет, давайте трубу газовую перекроем. Три миллиарда долларов "Укртрансгаз" получает из России – давайте перекроем вонючий этот газ и эти 3 миллиарда долларов с ненавистью", – развил идеи русофобов Кучеренко.