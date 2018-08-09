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Порошенко поздравит украинцев с независимостью националистическим лозунгом

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
продолжениеПорошенко нацелил орудия на Москву
Лидер Незалежной торопится выкорчевать из армии "старорежимные" здравицы

Лозунг украинских националистов и канувшей в лету УНР "Слава Украине!" официально прозвучит уже почти через две недели в День Независимости соборной на параде в Киеве. При этом он еще не утвержден на законодательном уровне. Новое приветствие для военных планируется принять лишь на осенней сессии Верховной рады.

О таком скоропалительном изменении в армии рассказал президент Украины Петр Порошенко в ходе посещения киевского оборонного предприятия "Артем". Глава государства сообщил, что слова "Слава Украине! Героям слава!" (лозунг запрещенных в РФ националистических банд ОУН и УПА) станут официальным приветствием ВСУ уже в нынешнем году.

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"Мы посоветовались с министром обороны, на Совете национальной безопасности и обороны, с правительством, и я принял решение, что начиная с 24 августа эти слова впервые прозвучат как часть официальной церемонии военного парада в честь Дня независимости Украины", – заявил пан Порошенко.

Он подчеркнул, что это приветствие планируется официально ввести после начала будущей сессии парламента и соответствующего решения Рады. Введение нового воинского здравия требует внесения изменений в уставы всех войск армии, добавил президент.

"После завершения надлежащих процедур эти слова и это приветствие станет официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины", – резюмировал верховный главнокомандующий.


Впервые о новшестве стало известно в начале текущей недели. Петр Алексеевич, стремительно пропавший из поля зрения украинцев дней на семь и аки джин возникший в киевском ресторане за вином и с дамами, 7 августа устами министра обороны Степана Полторака заявил о смене "Здравствуйте, товарищи!" и "Желаем здоровья!" на бандеровские кричалки.

В тот же день глава Минобороны рассказал, что предстоящий парад станет самым крупным в новейшей истории Незалежной – в нем будут задействованы 4,5 тысячи военных и 250 единиц техники. По информации Полторака, подтвердили участие в нем 15 иностранных партнеров, большая часть из которых представляет страны – члены НАТО. Он не конкретизировал эти государства, однако интересно посмотреть на параде с лозунгом бандитов оуновцев марширующих польских воинов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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