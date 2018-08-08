Недавний отдых в Испании был отводом для глаз

Недельное отсутствие президента Украины вне родины неизвестно где дает невероятную пищу журналистским умам. Последняя версия гласит, что Петр Порошенко мог выехать в испанскую Марбелью для того, чтобы тайно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и доказать ему свою "лояльность и полезность".

С такими предположениями выступила расследующая "пропажу" украинского главы корреспондент телеканала "1+1" Ольга Василевская, ставшая накануне героиней местных СМИ из-за дозвонившегося до нее пана Порошенко лично. По информации журналистки, дом, которым якобы владеет президент РФ где-то там в Марбелью, находится неподалеку от виллы в Ла-Загалета, в свою очередь, принадлежащей первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому. Однако последний факт никак не смущает автора расследования, потому как многие активы Петра Алексеевича также зарегистрированы на доверенных лиц, пишет издание "Версия".

Василевская считает, что Порошенко мог вылететь в Испанию не для отдыха, как принято считать в Незалежной, а именно на встречу с Путиным, чтобы попросить у него прощения (за что, не уточняется) и попросить не поддерживать в предвыборной гонке на пост президента Украины в качестве кандидатов Юлию Тимошенко и Виктора Медведчука.

"Присутствие семьи Порошенко в Марбелье подтверждает и тот факт, что из Малаги в Вену в воскресенье вылетел частный борт, связанный с авиакомпанией на улице Электриков, 29а. А в Киев из Вены через 10 минут вылетел президентский борт, простоявший там 8 дней", – сообщает журналистка.

Она подчеркнула, что у нее нет свидетельств, которые бы подтвердили факт встречи Порошенко и Путина в Испании, но ведь президенты "может, даже иногда встречаются, гуляя вечером по оленьей тропе".

"А, может, Порошенко даже специально прилетел, подгадав", – отметила Василевская.

Как ранее заявили в администрации Петра Алексеевича, дабы хоть немного пролить свет на исчезновение гаранта из поля зрения украинцев, президент с 29 июля по 5 августа находился "с частной поездкой в Евросоюзе для проведения ряда встреч". Мог ли он где-то на европейских просторах пересечься с Путиным? Маловероятно, если изучить график Владимира Владимировича в эти же сроки.

Итак, 29 июля Россия отмечала День ВМФ РФ. Российский президент принял военно-морской парад в родном для него Санкт-Петербурге, посетил Нахимовское военно-морское училище и принял гостей в здании Главного Адмиралтейства.

В Москве 30 июля Путин встречался с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом в Кремле. Там же, но уже 31-го числа, беседовал с врио главы Ненецкого автономного округа Александром Цыбульским. Опять же в Кремле 1 августа провел рабочую встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.

На следующий день, 2 августа, в Ново-Огарево Путин совещался с постоянными членами Совбеза, потом встречался с главой МЧС Евгением Зиничевым. В Московскую область к президенту 3-го числа приезжал врио губернатора Магаданской области Сергей Носов.

Далее, 4 августа, российский лидер посетил в Севастополе фестиваль "Опера в Херсонесе". После представления ему показали проект музейного и театрально-образовательного комплексов в городе русских моряков.

И лишь 5 августа рабочий график Путина сияет идеальной чистотой. Но именно в этот вечер Порошенко был неожиданно замечен в одном из ресторанов в центре Киева. Теоретически два лидера могли встретиться в первой половине дня воскресенья или даже вечером в субботу. Но эти расклады мы оставим коллегам с Украины.

