Порошенко нацелил орудия на Москву

Крупнокалиберные "Гиацинты" ждут в Донбассе

В четверг на киевском заводе "Артем" Украина с помпой запустила линию по производству крупнокалиберных 152-миллиметровых снарядов для советских пушек "Гиацинт". Производство запрещенных на линии разграничения снарядов открывал лично Петр Порошенко, назвавший их "дефицитными и наиболее эффективными боеприпасами", жизненно необходимыми ВСУ.

В своей эмоциональной речи президент Украины прошелся по Луганскому патронному заводу, заявив, что он был "разграблен" и "взорван", а вся готовая продукция вывезена в Россию.

Порошенко подчеркнул, что киевские власти не позволят поставить Украину на колени и продолжат повышать обороноспособность страны. В том числе с помощью 152-миллиметровых снарядов, которые теперь благодаря украинским умельцам стали "еще точнее и эффективнее". Затем "шоколадный король" торжественно нажал на кнопку, запускающую линию.

Стоит отметить, что в последнее время Петр Порошенко практически каждый день рассказывает об успехах украинского оборонпрома. Только недавно на своей странице Facebook он говорил о производстве украинских БТР-4 и БТР-3. Примерно тем же самым занимается председатель СНБО Александр Турчинов, как будто других забот у украинского государства, кроме армии, просто нет.

За последние несколько лет украинцам действительно удалось возобновить производство боеприпасов и некоторых видов вооружений еще советского производства, например РПГ или 60-миллиметровый миномет. А также освоить выпуск собственных образцов, вроде миномета "Молот", который уже унес больше десяти жизней.



Продвигает Киев и свое противотанковое оружие, в частности ПТРК "Стугна-П" разработки киевского КБ "Луч". И несмотря на насмешливые публикации в российских СМИ, недооценивать возможности украинского оружия не стоит. Предприятия входили в оборонный комплекс СССР, и на них умеют делать оружие. Уже другой вопрос, что Украине глупо тягаться с Россией. Тех же "Гиацинтов" на вооружении сухопутных войск РФ на порядок больше, не говоря уже о снарядах. Но усилить боеспособность своей армии Киев действительно может, и похоже, Порошенко это нужно, чтобы отвлечь внимание жителей Украины от других проблем – маленьких зарплат, больших налогов и низкого уровня жизни. Гораздо проще припугивать население "оккупантом-агрессором", который вот-вот оттяпает у Незалежной еще кусок земли, и чтобы этого не произошло, "Укроборонпром" трудится не покладая рук.