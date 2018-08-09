Никаких проблем с водой на полуострове на самом деле нет, уверены в Незалежной

Украина обвинила Россию в пропаганде. Мол, Москва использует засуху Крыма как пиар-ход.

Дефицит воды – это "заказ" Кремля, чтобы разжалобить Незалежную, считает заседающий в Киеве постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. Об экологической катастрофе на полуострове, считает он, повествуют специально обученные люди, рассказывая небылицы. На самом же деле ситуация и выеденного яйца не стоит.

"Это российская пропаганда, которая должна служить фоном для того, чтобы мы дали воду. У нас есть очень большое количество полезных идиотов и проплаченных людей, которые ходят по Украине – блогеры и, к сожалению, отдельные должностные лица – и рассказывают об ужасной экологической катастрофе", – высказался Бабин в эфире телеканала "Прямой".

По его мнению, экологической катастрофы в Крыму не существует по той простой причине, что Северо-Крымский канал рукотворный. А наблюдаемые изменения – вполне предсказуемы. "Это просто возвращение к естественному состоянию. Уважаемые, не рассказывайте нам об экологической катастрофе", – пояснил чиновник, отметив, что Украину не могут не радовать возникшие у России после перекрытия канала проблемы.

"Как метко сказал Порошенко, давайте сделаем Крым "токсичным" для россиян. И это как раз то, что мы должны сделать. Если Россия там не может заниматься товарным животноводством и выращиванием твердых сортов пшеницы – я от этого проблемы не чувствую", – резюмировал представитель президента.

Построенный в 60-х годах прошлого столетия Северо-Крымский канал примерно на 80% обеспечивал пресной водой из Днепра засушливые земли Херсонской области и полуострова. Но после воссоединения Крыма с Россией Незалежная перекрыла "кран". С апреля 2014 г. наша страна не прекращает попыток возобновить этот процесс.

А буквально накануне была организована межведомственная рабочая группа для проработки вопросов водообеспечения Крыма, которые скоро канут в Лету, ибо, как считает глава РК Сергей Аксенов, "в России нет нерешаемых задач".