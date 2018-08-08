Жителям больше не придется страдать от засухи

По поручению премьер-министра Дмитрия Медведева организована межведомственная рабочая группа для проработки вопросов водообеспечения Крыма и других регионов, сталкивающихся с этой проблемой.

"До 10 сентября текущего года в рамках рабочей группы должна быть разработана программа, направленная на решение проблем, связанных с дефицитом воды", – написал Аксенов на своей страничке в Facebook и поблагодарил Медведева и правительство России за помощь в развитии региона и внимание к крымчанам.



В свою очередь, член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди рассказала РБК, что в этом году сильная засуха ударила по сельскому хозяйству республики, поэтому все вопросы, связанные с недостатком воды и ее качеством взяты Аксеновым под личный контроль. "В Крыму достаточные запасы питьевой воды, чтобы подавать ее, в том числе и из подземных источников, на всю территорию Крыма, существуют и вопросы, требующие своего разрешения", – добавила Ковитиди.

Проблема дефицит воды на полуострове уйдет в прошлое, так как "в России нет нерешаемых задач", заявил в свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

На полуострове в начале июня этого года в степных районах полуострова был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Весной прошлого года Украина построила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поступление по Северо-Крымскому каналу воды из Днепра.



