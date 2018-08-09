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Эффект от Крымского моста почувствовал Севастополь

Фото: GLOBAL LOOK press/Daniel Leal-Olivas
Туристы заполонили город русских моряков во многом благодаря переправе

Ввод в эксплуатацию автодорожной части Крымского моста положительно сказался на росте товарооборота на полуострове и помог усовершенствовать маршрут транспортировки путешественников в регион. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, отмечая, какой же эффект на жизнь крымчан оказало строительство переходного объекта через Керченский пролив.

"Это позволило увеличить товарооборот, сократить расходы на логистику, усовершенствовать доставку туристов, повысить инвестиционную привлекательность и придать импульс развитию Республики Крым", – цитирует Константинова официальный портал моста.

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По информации директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Игоря Титова, с открытием перехода, движение по которому было запущено 16 мая, отмечается рост турпотока в текущем году даже в южную столицу ВМФ России.

"Севастополь хоть и довольно далеко от Керченского пролива, но мы в полной мере ощутили эффект от открытия движения по Крымскому мосту. Только официально учтенных отдыхающих – уже почти на 16% больше", – сказал Титов.

Он добавил, что город стал еще больше доступен для туристов, чему севастопольцы очень рады.

Но и сейчас стройка не останавливается, работы там идут круглосуточно, без выходных. Возведение железнодорожной части Крымского моста в настоящий момент вышло на пиковую мощность по всей трассе, а это все те же 19 км на 8 морских и сухопутных участках. Почти за 30 месяцев погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от 5 до 35 метров, собрано свыше 110 тыс. т из 160 тыс. т металлоконструкций пролетов. Участок для движения пассажирских и грузовых поездов моста с двумя ветками должен быть сдан в 2019 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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