Переправу частично закрыли после серьезного происшествия

Около 11 часов утра на мосту иномарка врезалась в автоцистерну. Пострадали два человека из легкового автомобиля. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В результате ДТП на Крымском мосту образовался затор, на дороге временно ограничено движение в сторону Керчи.

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"Движение по правой полосе приостановлено. Вторая полоса свободна для общего потока транспортных средств", – рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Тамань", передает "РИА Новости Крым".

По предварительной версии, водитель иномарки не заметил стоящую на трассе автоцистерну и врезался в нее. В этот момент проводились дорожные работы – помывка барьерного ограждения, поэтому спецтехника была ограждена соответствующими предупреждающими знаками. Кроме того, на этом участке действовало ограничение скоростного режима – 70 км/час.

Другие обстоятельства ДТП пока не известны, они выясняются на месте происшествия сотрудниками ГИБДД, сообщили в МВД РК.

