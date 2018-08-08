Сообщение с Крымом рискует прерваться

На полуостров надвигается мощный шторм

С 9 по 11 августа Керченская паромная переправа может остановиться.

"Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с и более. Работа Керченской паромной переправы в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям", – сообщается на сайте компании-оператора переправы "Морская дирекция".

Путешественникам, планировавшим воспользоваться паромом, рекомендуется учесть прогноз синоптиков.

Керченская паромная переправа, соединяющая порт Крым и порт Кавказ, сейчас перевозит по большей части грузовой транспорт. Туристы предпочитают пользоваться новым Крымским мостом.