Сообщение с Крымом рискует прерваться

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С 9 по 11 августа Керченская паромная переправа может остановиться.
"Ожидается усиление скорости ветра до 20 м/с и более. Работа Керченской паромной переправы в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям", – сообщается на сайте компании-оператора переправы "Морская дирекция".
Путешественникам, планировавшим воспользоваться паромом, рекомендуется учесть прогноз синоптиков.
Керченская паромная переправа, соединяющая порт Крым и порт Кавказ, сейчас перевозит по большей части грузовой транспорт. Туристы предпочитают пользоваться новым Крымским мостом.
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