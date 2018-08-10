На полуострове заживо закапывали людей в древние времена

В Крыму при раскопках некрополя Кыз-Аул специалисты нашли массовое захоронение людей. Об этом рассказал директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

По его словам, их нашли в неестественных позах. Они прижимали руки к голове.

"У зачищавших его скелет сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем и он пытался хоть как-то закрыть свое лицо перед смертью", – цитирует его РИА "Новости".

Марков подчеркнул, что черепа сильно повреждены, поэтому причину полученных травм узнать невозможно. При этом он уверен, что такое погребение говорит о страшных убийствах во времена Средневековья.

"Одно понятно, перед нами еще одна трагическая история, произошедшая в Крыму в раннем Средневековье", – добавил он.