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Крымский мост серьезно изменится

Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Проектировщикам пришлось учесть возможные землетрясения

Круглосуточный режим работы строителей Крымского моста сказался на результате: возведение переправы идет с опережением графика. В частности, к настоящему моменту сформированы уже 300 из 307 железнодорожных опор, сообщает РИА "Новости".

Фото: most.life

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При этом погода в Керченском проливе не облегчает работу. По словам заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам компании – генподрядчика строительства Крымского моста Леонида Рыженькина, в последний зимний сезон штормило более 800 часов. Но даже при ветре 23 м/с приходилось формировать свайные фундаменты.

"Первую сваю мы забивали 25 дней вместо трех запланированных. Потом отработали этот процесс и вышли на результат свая за 24 часа. Не в ущерб качеству", – подчеркнул Рыженькин в беседе с RT.

Фото: most.life

Впрочем, самому мосту не страшны не только 9-балльные штормы, но даже землетрясения, которые, по данным сейсмологов, происходят в регионе раз в 5 тыс. лет. И для автодорожной, и для железнодорожной частей моста была разработана комплексная антисейсмическая защита, сообщил специалист.

Фото: most.life

"Трубчатые сваи моста погружены в грунт как вертикально, так и под определенным градусом. Получается, под каждой опорой сформирован пучок, или куст из свай. Опора на таких сваях более устойчивая при сейсмических колебаниях… Автодорожную часть моста оборудовали специальными гидравлическими устройствами – шок-трансмиттерами", – рассказал Рыженькин.

Фото: most.life

Автомобили пустили по Крымскому мосту в мае 2018 г., поезда через Керченский пролив по графику должны пойти в конце 2019-го, напоминает строитель. И с первым запуском локомотива внешний вид переправы кардинально изменится: фарватерный участок Крымского моста засияет цветами российского триколора.

Фото: most.life

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Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
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